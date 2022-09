బీజేపీ ఎంపీ అభ్యర్థిగా జీవితా రాజశేఖర్.. పోటీ అక్కడ నుండేనా? యాక్టివ్ పాలిటిక్స్ అందుకేనా!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంపై బలంగా ఫోకస్ చేస్తున్న బిజెపి వచ్చే ఎన్నికలలో ఎలాగైనా సత్తా చాటాలని శతవిధాల ప్రయత్నం చేస్తుంది. రాష్ట్రంలో అధికారాన్ని చేజిక్కించుకోవడం కోసం బిజెపి ఇప్పటినుండే బండి సంజయ్ నేతృత్వంలో వ్యూహాత్మకంగా ముందుకు వెళుతుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంపై ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ, కేంద్ర మంత్రి అమిత్ షా తదితరులు ప్రత్యేక దృష్టిని సారించడం కూడా తెలంగాణపై బీజేపీ పట్టు సాధించడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నంగా కనిపిస్తుంది. ఇక ఇదే సమయంలో బిజెపి వచ్చే ఎన్నికలలో బలమైన అభ్యర్థులు ఎవరు? ఎవరిని ఎక్కడి నుంచి ఎన్నికల బరిలోకి దింపాలి? అనే విషయంపై ఇప్పటినుంచే వ్యూహాలు రచిస్తోంది.

English summary

It is being campaigned that Jeevitha Rajasekhar will contest from Zaheerabad Parliamentary Constituency as a BJP MP candidate. That is why it is discussed that she is in active politics.