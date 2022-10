మునుగోడులో బీజేపీ కోసం రంగంలోకి జీవితా రాజశేఖర్; ఈటల రాజేందర్ సతీమణితో కలిసి ప్రచారం!!

Telangana

తెలంగాణ రాష్ట్రంపై బలంగా ఫోకస్ చేస్తున్న బిజెపి ప్రస్తుతం జరగనున్న మునుగోడు ఉప ఎన్నికపై ప్రధానంగా దృష్టిసారించింది. మునుగోడు ఉప ఎన్నికలలో ఎలాగైనా సత్తా చాటాలని శతవిధాల ప్రయత్నం చేస్తుంది. రాష్ట్రంలో అధికారాన్ని చేజిక్కించుకోవడం కోసం తహతహలాడుతున్న బిజెపికి, మునుగోడు ఉపఎన్నిక అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా మారింది. ఇక మునుగోడు ఉపఎన్నికలో విజయం సాధించడం కోసం ప్రచార పర్వాన్ని మరింత ముమ్మరం చేయాలని నిర్ణయించిన బిజెపి, తమ పార్టీ నుండి సమర్థులైన నాయకులను, చరిష్మా ఉన్న నాయకులను ప్రచార పర్వం లోకి దింపనుంది.

Jeevitha Rajasekhar will enter the arena for BJP in Munugode by poll. Jeevitha will campaign with Etala Rajender wife jamuna. And there will be an interesting discussion on the effect of Jeevitha Rajasekhar's campaign.