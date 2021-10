కేసీఆర్ కు షాక్: పాలమూరు రంగారెడ్డిపై ఎన్జీటీకి సంయుక్త కమిటీ రిపోర్ట్; తెలంగాణాపై ఫైన్ కు సిఫార్సు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేపట్టిన పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పై అక్టోబర్ 1వ తేదీ లోగా నివేదిక సమర్పించాలని చెన్నై జాతీయ హరిత ట్రిబ్యునల్ కేంద్ర పర్యావరణ శాఖ నాన్చుడు ధోరణి పై అసహనం వ్యక్తం చేసిన విషయం తెలిసిందే. పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టు పై ఇంతకు ముందు జాతీయ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ జరిపిన విచారణలో సంయుక్త కమిటీ విచారణకు సంబంధించిన నివేదిక సమర్పించాలని కేంద్ర పర్యావరణ శాఖ తోపాటుగా కృష్ణానది యాజమాన్య బోర్డులకు నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ క్రమంలో పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతలపై పరిశీలనకు ఏర్పాటైన సంయుక్త కమిటీ జాతీయ హరిత ట్రిబ్యునల్ కు నివేదికను సమర్పించింది. ఈ నివేదికతో తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి షాక్ ఇచ్చింది.

తెలంగాణాకు జగన్ మార్క్ షాక్ .. పాలమూరు-రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతలను ఆపండి ; ఎన్జీటీలో అఫిడవిట్

English summary

joint committee of Palamuru Rangareddy submitted a report to the NGT. It recommended a fine of Rs 3 crore 80 lakh to Telangana for violating the rules by claiming that it was a drinking water project and undertaking work as an irrigation project..