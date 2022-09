మునుగోడును వదిలిపెట్టని కేఏ పాల్.. అక్కడ యువతకు అదిరిపోయే ఆఫర్ ఇచ్చారుగా!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

కే ఏ పాల్... తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ పేరు తెలియని వారు ఉండరు. రాజకీయాలలో నవ్వుల పువ్వులు పూయించే కేఏ పాల్ ఏం చేసినా ఒక సంచలనమే. అయితే ఇటీవల కే ఏ పాల్ ప్రజాశాంతి పార్టీ రద్దు చేస్తున్నట్టుగా, నిష్క్రియ పార్టీల జాబితాలో చేర్చినట్టుగా భారత ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించింది. ఈ నేపథ్యంలో కె ఏ పాల్ పేరు మళ్లీ తెర మీదికి వచ్చింది. అయితే తన పార్టీ రద్దు కాలేదని ప్రజాశాంతి పార్టీ రద్దయిందని జరుగుతున్న ప్రచారంలో ఎంత మాత్రం నిజం లేదని కేఏ పాల్ వెల్లడించారు. కేవలం తమ పార్టీకి నోటీసులు మాత్రమే ఇచ్చిందని పేర్కొన్న కేఏ పాల్, కావాలనే కొందరు దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు.

English summary

KA Paul, who did not leave Munugodu, gave an amazing offer to the youth there. On the occasion of his 59th birthday, he announced that he will provide job opportunities to 59 youths abroad and also provide employment to 7,000 people locally.