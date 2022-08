నీ చిల్లర చేష్టల రికార్డులన్నీ నా దగ్గరున్నాయ్: ఎమ్మెల్యే రాజయ్యకు కడియం శ్రీహరి షాకిచ్చారుగా!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మాజీ మంత్రి కడియం శ్రీహరిపై, మాజీ మంత్రి, తాజా ఎమ్మెల్యే తాటికొండ రాజయ్య చేసిన వ్యాఖ్యలపై కడియం శ్రీహరి తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కడియం శ్రీహరి 361 మంది నక్సలైట్లను హతమార్చారని, తనకు అడ్డు వచ్చిన వారిని ఎన్కౌంటర్లు చేసేవారని ఎమ్మెల్యే తాటికొండ రాజయ్య తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతేకాదు స్టేషన్ ఘనపూర్ నియోజకవర్గం తన అడ్డా అని, అక్కడ వేరే వారిని కాలు పెట్టనివ్వనని శపథం చేశారు. ఇక స్టేషన్ ఘనపూర్ ఎమ్మెల్యే తాటికొండ రాజయ్య చేసిన వ్యాఖ్యలపై మండిపడ్డ కడియం శ్రీహరి తనపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారని అసహనం వ్యక్తం చేశారు.

కడియం శ్రీహరిపై ఎమ్మెల్యే తాటికొండ రాజయ్య సంచలనం; నియోజకవర్గంలో కాలుపెట్టనివ్వనని శపథం

English summary

Kadiam Srihari gave a reverse counter to Rajaiah saying that he has all the records of rajaiah's petty antics, and said that the constituency is not the property of anyone, we should conduct a survey across and see who has the support of the people.