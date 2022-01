ఎస్సీలు, ఎస్టీల కోసం బీజేపీ చేసిందేంటి? బండి సంజయ్ కు కడియం శ్రీహరి సవాల్

Telangana

తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 19 ఎస్సి, 12 ఎస్టీ నియోజకవర్గాలపై ఫోకస్ చేయాలని, టిఆర్ఎస్ పార్టీకి ఉన్న వ్యతిరేకతను రానున్న ఎన్నికలలో ఓటు బ్యాంకుగా మలుచుకునే ప్రయత్నం చేయాలని, ఈ నియోజకవర్గాలను బీజేపీ కైవసం చేసుకునే విధంగా ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నామని చెప్పిన బిజెపి నేతలపై టిఆర్ఎస్ పార్టీ నేతలు తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. హన్మకొండలోని హరిత హోటల్ లో మీడియా సమావేశం నిర్వహించిన ఎమ్మెల్సీ కడియం శ్రీహరి, ఎంపీ దయాకర్ లు బీజేపీకి ఓటు అడిగే నైతిక హక్కు లేదని మండిపడ్డారు.

ఎస్టీ నియోజకవర్గాలపై బీజేపీ ఫోకస్: పోడురైతులకు మద్దతుగా బీజేపీ పోరాటం చేస్తుందన్న బండి సంజయ్

Kadiyam Srihari slams BJP over SCs and STs welfare and challenged to bandi sanjay. kadiyam srihari questioned What has the BJP done for SCs and STs? Kadiyam Srihari challenged Bandi Sanjay to hold a dharna in front of the PM's house for the Podu lands.