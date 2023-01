కామారెడ్డి రైతుల పోరాటానికి తలొగ్గిన ప్రభుత్వం: నేడు మున్సిపల్ అత్యవసర సమావేశం.. అందుకే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

కామారెడ్డి మున్సిపల్ మాస్టర్ ప్లాన్ ను రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ రైతుల ఆందోళన కొనసాగుతూనే ఉంది. గత కొంతకాలంగా కామారెడ్డి మున్సిపల్ మాస్టర్ ప్లాన్ తో తమకు నష్టం జరుగుతుందని రైతులు ఆందోళన బాట పట్టిన విషయం తెలిసిందే. భూమిని మింగే మాస్టర్ ప్లాన్ మాకొద్దు అంటూ కామారెడ్డి జిల్లా రైతులు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన పర్వాన్ని కొనసాగించారు.

The government has bowed down to the struggle of Kamareddy farmers and will hold a municipal emergency meeting today and pass a resolution to cancel the master plan and send it to the government.