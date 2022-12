కేసీఆర్ దత్తత గ్రామాన్నే ఉద్ధరించే దిక్కులేదు.. బీఆర్ఎస్ తో దేశాన్నే మారుస్తారా?

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

దేశంలో బిఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించి, తమ పార్టీ జాతీయ విధానాన్ని ప్రకటించి, జాతీయ రాజకీయాలను చేయాలని భావిస్తున్న సీఎం కేసీఆర్ ను బీజేపీ సీనియర్ నాయకురాలు విజయశాంతి టార్గెట్ చేశారు. సీఎం కెసిఆర్ దత్తత తీసుకున్న ఊరిని ఉద్ధరించే దిక్కులేదు కానీ భారతదేశాన్ని నడిపిస్తాం అంటూ బీఆర్ఎస్ పేరిట బీరాలు పలకడం విడ్డూరంగా ఉందని విజయశాంతి కెసిఆర్ పై విమర్శలు గుప్పించారు.

English summary

Vijayashanthi slams KCR that he did not done anything for his adopted village vasalamarri, but KCR is going to change the country. This is really fearful she said.