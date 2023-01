Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మొన్నటి వరకూ తెలంగాణ సెంటిమెంటుతో, టిఆర్ఎస్ పార్టీ పేరుతో తెలంగాణ రాజకీయాలు చేసి, ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ పార్టీ పేరుతో దేశ రాజకీయాలు చేయాలని రంగంలోకి దిగిన కేసీఆర్ ఆ ప్రయత్నంలో సక్సెస్ అవుతారా? ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చక్రం తిప్పాలని భావిస్తున్న కేసీఆర్ కు అది సాధ్యం అవుతుందా? ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కెసిఆర్ అనేక సవాళ్లను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందా? ప్రధానంగా కెసిఆర్ ను ఇబ్బంది పెట్టే ఏపీ సమస్యలు ఏంటి? పక్కా తెలంగాణ వాదం ఉన్న కేసీఆర్ ను ఏపీ ప్రజలు ఆదరిస్తారా? వంటి అనేక ప్రశ్నలు ప్రస్తుతం ఉత్పన్నమవుతున్నాయి.

English summary

The entire country is a step up for KCR.. Politics in AP is another step up for KCR. It is not easy for KCR to excel in AP politics in the context of many disputes between AP and Telangana states.