oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ దేశ రాజకీయాలలో చక్రం తిప్పడానికి నేడు బిఆర్ఎస్ ఆవిర్భావ సభను ఖమ్మం వేదికగా నిర్వహించనున్నారు. దీనికోసం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గత కొద్ది రోజుల నుంచి సన్నాహక సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు బీఆర్ఎస్ నేతలు. ఇక ఇదే సమయంలో బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ కెసిఆర్ సభ పైన, వివిధ రాష్ట్రాల సీఎంలను పిలిచి కెసిఆర్ చేస్తున్న ఆర్భాటాల పైన తనదైన శైలిలో విరుచుకుపడుతున్నారు.

English summary

Bandi Sanjay got angry saying that KCR to do politics with me, not with the kids. Bandi Sanjay responded over Bhagirath ragging episode and case against him