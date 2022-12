ఇంట గెలిచి రచ్చ గెలవాలని.. తెలంగాణ ప్రజలను ట్యూన్ చేస్తున్న కేసీఆర్!!

Telangana

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ఇంట గెలిచి రచ్చ గెలవాలని భావిస్తున్నారా? అందులో భాగంగానే తెలంగాణ ప్రజలను ట్యూన్ చేసే పనిలో పడ్డారా? దేశ రాజకీయాల్లో రాణించడం కోసం ముందు తెలంగాణ ప్రజల పూర్తి మద్దతు కావాలని సీఎం కేసీఆర్ శతవిధాల ప్రయత్నం చేస్తున్నారా? అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది.

KCR is tuning in Telangana people wants full support of Telangana people wherever he goes. He says that he will be able to move forward only if he has the support of the people of Telangana who will go into national politics with BRS.