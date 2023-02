మహారాష్ట్రపై కేసీఆర్ మాస్టర్ ప్లాన్: బీఆర్ఎస్ సింగిల్ గానే.. ఇకపై అన్ని ఎన్నికల్లో పోటీ!!

మహారాష్ట్రపై కేసీఆర్ మాస్టర్ ప్లాన్ వేశారు. రేపు నాందేడ్ లో భారీ చేరికల సభలో పాల్గొననున్నారు. ఇకపై బీఆర్ఎస్ సింగిల్ గానే పోటీ చెయ్యాలని నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.

జాతీయ రాజకీయాలలో చక్రం తిప్పడానికి కేసీఆర్ ప్రారంభించిన బీఆర్ఎస్ పార్టీ తెలంగాణ సరిహద్దు రాష్ట్రాలలో దూకుడుగా ముందుకు వెళ్లాలని ప్రయత్నం చేస్తోంది. రేపు నాందేడ్ లో బిఆర్ఎస్ పార్టీ బహిరంగ సభ నిర్వహించనున్న వేళ, మహారాష్ట్ర రాజకీయాలపై బీఆర్ఎస్ పార్టీ మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి కీలక విషయాలను వెల్లడించారు. మహారాష్ట్రలో జరిగే ప్రతి ఎన్నికలలో బీఆర్ఎస్ పోటీ చేస్తుందని, మహారాష్ట్ర పై ఫుల్ గా ఫోకస్ పెట్టామని మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి తాజాగా వెల్లడించారు.

KCR made a master plan for Maharashtra. He stated that BRS will enter the election ring as a single and henceforth will contest in all elections.