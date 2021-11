హరీష్ రావుకు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అప్పగించటం వెనుక కేసీఆర్ కొత్త వ్యూహం.. తెరమీదకు మళ్ళీ సీఎం పదవి !!

Telangana



తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ప్రతిపక్షాల విమర్శలకు చెక్ పెడుతూ హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నిక బాధ్యతలు తీసుకున్న మంత్రి హరీష్ రావుకు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ బాధ్యతలను అదనంగా కట్టబెట్టారు. సీఎం కేసీఆర్ హరీష్ రావుకు చెక్ పెడతాడని తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనూ, ప్రతిపక్ష పార్టీలలో చర్చ జరుగుతున్న సమయంలో సీఎం కేసీఆర్ అనూహ్య నిర్ణయం తీసుకోవడం ఆసక్తికరంగా మారింది .తెలంగాణ రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిగా ఆర్థిక శాఖ మంత్రి హరీష్ రావుకు అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించి ప్రాధాన్యతను పెంచి ప్రతిపక్షాల విమర్శలను కెసిఆర్ తిప్పికొట్టడం పై ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది.

కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి, బండి సంజయ్ ఆ పని చేస్తే సన్మానం చేస్తానన్న మంత్రి గంగుల కమలాకర్

English summary

KCR new strategy behind handing over the medical health department to Harish Rao.There is a talk that Harish Rao was given an unexpected position just to make KTR the CM, and to keep Harish rao silent.