సరిహద్దు రాష్ట్రాల్లో బలంగా ఉన్నచోటే.. కేసీఆర్ సభల వెనుక అంతర్యం ఇదే!!

తెలంగాణా రాష్ట్ర సరిహద్దు రాష్ట్రాల్లో పార్టీకి పట్టు ఉన్న చోట, కేసీఆర్ పట్ల ప్రజలు సానుకూలంగా ఉన్న చోట సీఎం కేసీఆర్ సభలు ఏర్పాటు చేసి ప్రజల మద్దతు కూడగట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ముఖ్యంగా తెలంగాణ సరిహద్దు, తెలుగు వాళ్ళ ప్రాబల్యం ఉన్న రాష్ట్రాలపై ఫోకస్ చేస్తున్నారు. జాతీయ రాజకీయాల్లో చక్రం తిప్పడానికి వ్యూహాత్మకంగా వెళుతున్న కేసీఆర్ అందులో భాగంగా ముందు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సరిహద్దు రాష్ట్రాలలో పట్టు సాధించడానికి పావులు కదుపుతున్నారు. సరిహద్దు రాష్ట్రాలలో బీఆర్ఎస్ పై, కేసీఆర్ పై అభిమానం ఉన్న ప్రాంతాలను ఎంపిక చేసుకుని మరీ టార్గెట్ చేస్తున్నారు. అందులో భాగంగానే సీఎం కేసీఆర్ నాందేడ్ లో ఫిబ్రవరి 5వ తేదీన బీఆర్ఎస్ భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు.

BRS boss KCR has planned a BRS meeting in Nanded on February 5. KCR is working to impress the people of the border areas by holding meetings where he is strong in the telangana border states.