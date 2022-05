Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్ర సీఎం కేసీఆర్ జాతీయ రాజకీయాల్లో చక్రం తిప్పడానికి దేశవ్యాప్త పర్యటనను ప్రారంభించిన విషయం తెలిసిందే. జాతీయ రాజకీయాల్లో పెను సంచలనం సృష్టిస్తామంటూ పేర్కొన్న సీఎం కేసీఆర్ దేశవ్యాప్త పర్యటనకు చేసుకున్న షెడ్యూల్ ను పూర్తి చేయకముందే మరోమారు బ్రేక్ ఇచ్చారు. ఊహకు కూడా అందకుండా కెసీఆర్ వేస్తున్న అడుగులు, అనుసరిస్తున్న మౌనం, ఆకస్మిక పర్యటనలపై తెలంగాణాలో చర్చ జరుగుతుంది.

English summary

After giving a break for the country tour, the CM reached KCR Erravelli Farm House again. It is learned that he will enter the field again after Dussehra.