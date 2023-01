జాతీయ రాజకీయాల్లో కీలకంగా కేసీఆర్ నాందేడ్ పర్యటన ఫిబ్రవరి 5న.. షెడ్యూల్ ఇలా!!

వచ్చే నెల 5వ తేదీన మహారాష్ట్రలోని నాందేడ్ లో సీఎం కేసీఆర్ భారీ బహిరంగ సభను నిర్వహించనున్నారు. ఈ మేరకు ఆయన పర్యటన షెడ్యూల్ ఇలా ఉంది.

దేశ రాజకీయాల్లో చక్రం తిప్పడానికి, దేశంలో బిజెపికి ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయ శక్తిగా ఎదగడానికి కెసిఆర్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏర్పాటు చేసి పార్టీని విస్తరించే ప్రయత్నాల్లో ఉన్న విషయం తెలిసిందే. ఇందులో భాగంగా ఇప్పటికే ఖమ్మంలో బీఆర్ఎస్ ఆవిర్భావ సభ నిర్వహించిన కేసీఆర్ ఫిబ్రవరి 5వ తేదీన నాందేడ్ లో బిఆర్ఎస్ భారీ బహిరంగ సభను నిర్వహించనున్నారు. తెలంగాణ సరిహద్దు రాష్ట్రాలలోని బిఆర్ఎస్ ప్రభావిత ప్రాంతాలను టార్గెట్ చేస్తున్న కేసీఆర్ ఈ మేరకు అక్కడ సభ నిర్వహించి, క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీని బలోపేతం చేయాలని భావిస్తున్నారు.

KCR's visit to Nanded, which is crucial in national politics, will be held on February 5th. It is reported that this meeting is being held after the target of enrollment. The schedule of BRS chief KCR's visit to Nanded is as follows.