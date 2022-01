కేసీఆర్ కొత్త సచివాలయం కట్టిస్తుంది నాకోసమే.!ఈ వ్యాఖ్యలు చేసింది ఎవరో తెలుసా.?

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : తెలంగాణలో కరోనా విజృంభణ నేపథ్యంలో రాజకియంగా సమావేశాలు తగ్గిపోయాయి. విలేఖరుల సమావేశాలు కూడా ప్రత్యక్షంగా నిర్వహించడం రాజకీయ నేతలు తగ్గించారు. అంతా ఆన్ లైన్ లో, జూమ్ లో వర్చువల్ సమావేశాలకు ప్రాధాన్యతనిస్తున్నారు. మీడియా సమావేశాలకు బదులు అందుబాటులో ఉన్న పాత్రికేయులతో చిట్ చాట్ లు నిర్వహిస్తూ వారి అభిప్రాయాలను పంచుకుంటున్నారు. అన్ని పార్టీల నేతలు దాదాపు చిట్ చాట్ లకే ప్రాధాన్యతనిస్తున్న సందర్బాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. పీసిసి ఛీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి కూడా చిట్ చాట్ నిర్వహించి అనేక సంచలన అంశాలను మీడియతో షేర్ చేసుకుంటారు.

English summary

Revanth Reddy had a lengthy chit chat with media friends on Tuesday. Rewanth Reddy opined that the media was somewhat reluctant to broadcast the rapid changes taking place in the political arena.