షాకింగ్: స్మశానాన్ని అమ్మేసిన కేసీఆర్ సర్కార్ -వేలాన్ని ఆపాలని హైకోర్టు ఆదేశం -ఖానామెట్ భూమిలో కిరికిరి

భూముల అమ్మకం ద్వారానే రూ.50వేల కోట్ల ఆదాయాన్ని సమకూర్చుకుని, దాంతో రాష్ట్రాన్ని సర్వతోముఖంగా అభివృద్ది చేస్తామన్న కేసీఆర్ సర్కారు ఆదిశగా తన ప్రయత్నాలను సాగిస్తుండగా తెలంగాణ హైకోర్టు అడ్డంపడింది. హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ(హెచ్ఎండీఏ) ఆధ్వర్యంలో ఇటీవలే సిటీలోని కోకాపేట, ఖానామెట్ ప్రాంతాల్లోని భూముల్ని సర్కారు వేలం ద్వారా తెగనమ్మడం తెలిసిందే. అయితే, ఖానామెట్ లో ప్రభుత్వం అమ్మేసిన భూమిలో స్మశానం ఉండటం వివాదాస్పదమైంది. స్థానికులు పిటిషన్లు వేయడంతో సదరు భూవేలాన్ని నిలిపేయాల్సిందిగా హైకోర్టు శనివారం ఆదేశాలిచ్చింది..

KCR government faced a backlash in the high court over the land auction in Khanamet in Hyderabad. The Telangana High Court on Saturday ordered to stop the auction of three acres of grave yard in Khanamet. The government has auctioned off 15 acres of the Golden Mile in Khanamet, including 3 acres of a cemetery. The court ordered that the auction process be halted as locals petitioned against it.