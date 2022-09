మునుగోడు ఉపఎన్నిక అయ్యేవరకు రోజూ దసరానే; అది కోమటిరెడ్డి రాజీనామా వల్లే: ఈటల రాజేందర్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు నియోజకవర్గంలో రాజకీయం రసవత్తరంగా సాగుతోంది. ఒకరిని మించి ఒకరు వ్యూహాలతో రాజకీయాన్ని రసవత్తరంగా మారుస్తున్నారు. ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రజల మద్దతు కూడగట్టడానికి మాటల తూటాలను సంధిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఎన్నికల ప్రచారంలో దూకుడుగా ముందుకు వెళ్తున్న బిజెపి నాయకులు ప్రజలను ఆకట్టుకోవడానికి తమదైన శైలిలో రాష్ట్రంలో పరిస్థితులను వివరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మునుగోడు నియోజకవర్గంలో చేరికలపై ఫోకస్ చేసిన ఈటల రాజేందర్, చేరికలతో పాటు ఎన్నికల ప్రచారంలో జోరుగా పాల్గొంటున్నారు.

English summary

Etela Rajender stated that until the by-elections were held in munugode, CM KCR would arrange dinner parties for the people regularly. Dussehra will celebrated every hear with KCR parties, and that was because of Komati Reddy's resignation.