ఎర్రబెల్లితో కొండామురళి ఢీ; పాలకుర్తిపై రేవంత్ రెడ్డి ప్లాన్; ఎంట్రీకి ముహూర్తం ఫిక్స్ అయినట్టేనా!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో రాజకీయ పరిణామాలలో మార్పు జరగబోతుందా? కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో తమకు పట్టు ఉన్న స్థానాలపై దృష్టి కేంద్రీకరించిందా? ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాపై ఫోకస్ పెట్టిన రేవంత్ రెడ్డి పాలకుర్తి నియోజకవర్గాన్ని టార్గెట్ చేయబోతున్నారా? ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు లక్ష్యంగా చిరకాల రాజకీయ ప్రత్యర్థి కొండా మురళిని పాలకుర్తి నియోజకవర్గంలో రంగంలోకి దింపబోతున్నారా? అన్న చర్చ ఇప్పుడు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

English summary

Congress focused on Palakurti. Revanth Reddy plan to field Konda Murali on Errabelli Dayakar Rao. It is in talk that a huge public meeting will be held on June 10 and Konda Murali will make his entry through that meeting