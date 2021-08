Huzurabad by-poll : పోటీ చేసి కొండా సురేఖ .. రిస్క్ చెయ్యరేమో, కారణాలివే !!

Telangana

హుజూరాబాద్ నియోజకవర్గంలో ఈటల రాజేందర్ రాజీనామాతో అనివార్యంగా మారిన హుజురాబాద్ నియోజకవర్గ ఉప ఎన్నిక అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీలకు ఇప్పుడు సవాల్ గా మారింది. ఒకపక్క హుజూరాబాద్ నియోజకవర్గంలో టిఆర్ఎస్ పార్టీ మంత్రులు, నేతలు మకాం వేసి మరీ టిఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థిని గెలిపించాలని ఇప్పటి నుంచే ప్రచార పర్వానికి తెర తీస్తే, బిజెపి నుంచి ఎన్నికల బరిలోకి దిగుతున్న ఈటల రాజేందర్ తిరిగి తన స్థానాన్ని దక్కించుకోవడానికి పెద్ద పోరాటమే చేస్తున్నారు. కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రం ఇప్పటివరకు హుజూరాబాద్ నియోజకవర్గం నుంచి బరిలోకి దిగే అభ్యర్థిని ప్రకటించకపోవడంపై రాజకీయ శ్రేణుల్లో ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది.

Konda Surekha will not contest in the Huzurabad constituency as she has already defeat in previous elections. She expected to play a strong role in warangal politics and focus on strengthening locally as she is unlikely to show interest in contesting in the Huzurabad.