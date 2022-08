దేశవ్యాప్తంగా కృష్ణాష్టమి వేడుకలు: వడోదర కృష్ణుడికి బంగారు ఊయల; భక్తులతో సందడిగా ఇస్కాన్ ఆలయాలు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

దేశవ్యాప్తంగా కృష్ణాష్టమి వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. శ్రీకృష్ణుని దర్శించుకోవడానికి పెద్ద ఎత్తున కృష్ణ భక్తులు ఇస్కాన్ ఆలయాలకు వెళుతున్నారు. గోవర్ధన గిరిధారి అయిన కృష్ణుడు జన్మదినం నాడు అన్ని కృష్ణయ్య ఆలయాలలో ప్రత్యేకంగా నిర్వహిస్తున్న పూజలలో భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొంటున్నారు.

Krishnashtami 2022: నేడే శ్రీకృష్ణాష్టమి వేడుక.. నల్లనయ్య జన్మదిన సంబరాలకు సిద్ధమైంది దేశమిక!!

English summary

Krishnashtami celebrations are going on all over the country. Devotees offered golden cradle to Lord Krishna of Vadodara on the occasion of Krishnashtami. ISKCON temples are bustling with devotees.