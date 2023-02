ఈటలపై అభ్యర్థి ఫిక్స్: ప్రకటించిన కేటీఆర్; గెల్లు శ్రీనివాస్ కు షాక్!!

ఈటల రాజేందర్ పై ఎన్నికల బరిలోకి దిగే అభ్యర్థిని మంత్రి కేటీఆర్ ప్రకటించేశారు. తనకే వచ్చే ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిగా అవకాశం వస్తుందని ఆశలు పెట్టుకున్న గెల్లు శ్రీనివాస్ కు మంత్రి కేటీఆర్ షాక్ ఇచ్చారు.

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ మంత్రి, బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ వచ్చే ఎన్నికల కోసం ఇప్పటినుంచే అభ్యర్థులను ప్రకటించే పనిలో ఉన్నారు. ముఖ్యంగా వచ్చే ఎన్నికలలో తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ మీద పోటీ చేసి గెలుస్తానని సవాల్ చేస్తున్న ఈటల రాజేందర్ ను టార్గెట్ చేస్తున్న కేటీఆర్ హుజురాబాద్ నియోజకవర్గం లో నిన్న పర్యటించి తనదైన శైలిలో ఈటలను విమర్శించారు. అక్కడితో ఆగకుండా ఈటల రాజేందర్ పై ఎన్నికల బరిలోకి దిగే అభ్యర్థిని కూడా మంత్రి కేటీఆర్ ప్రకటించేశారు.

English summary

The candidate is fixed on Etela. After announcing the name of Padi Kaushik Reddy, KTR suggested that he should be in public for the next eight months. Gellu Srinivas was shocked by KTR's announcement.