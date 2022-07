మీరు చేస్తే కార్పోరేటర్లే.. తాము తలుచుకుంటే ఎమ్మెల్యేలే వస్తారంటున్న బీజేపీ.. నిజమేనా?

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాలు జూలై 1వ తేదీన మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు జేపీ నడ్డా హైదరాబాద్ కు చేరుకోవడంతో ప్రారంభమవుతాయి. నేడు బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశానికి సంబంధించి జేపీ నడ్డాను స్వాగతిస్తూ భారీ ర్యాలీ నిర్వహించి జూలై 2,3 తేదీలలో జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాలు నిర్వహించనున్న నేపథ్యంలో భారతీయ జనతా పార్టీకి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మైలేజ్ తీసుకురావడానికి శతవిధాల ప్రయత్నం చేస్తున్నారు బిజెపి నేతలు.

English summary

The BJP corporators were joined in TRS before the BJP national executive meetings. BJP leaders give warning the KTR that if they focus, TRS MLAs will join in bjp.