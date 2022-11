కార్మికభీమా సొమ్ముపై కన్నెసిన కంత్రీ ముఠా: చనిపోయినవారికి కార్మిక గుర్తింపు కార్డులతో ఏం చేశారంటే!!

Telangana

కార్మికుల కోసం ప్రభుత్వం అందించే పథకాలను వారికి చేరకుండా, ఆ పథకాలకు సంబంధించిన డబ్బులను కూడా కాజేసే ముఠాలు తెలంగాణలో విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి. ఇక తాజాగా అటువంటి గ్యాంగ్ ని వరంగల్ జిల్లా పోలీసులు పట్టుకున్నారు.

English summary

The Warangal Commissionerate Police caught a gang who were taking labor identity cards of dead people with fake challans and then applying for insurance claiming they were dead.