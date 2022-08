మిడ్ మానేరు ముంపుబాధితులపై లాఠీచార్జ్: కేసీఆర్ పై బండి సంజయ్, రేవంత్ రెడ్డి మాటలదాడి!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు మిడ్ మానేరు డ్యామ్ గుండెకాయ లాంటిదని తెలంగాణ ప్రభుత్వం చెబుతుంటే, మిడ్ మానేర్ డ్యాం ముంపు గ్రామాల బాధితులకు ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి న్యాయం జరగలేదని బాధితులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తాజాగా తమకు పూర్తిస్థాయిలో పరిహారం అందలేదని మిడ్ మానేరు నిర్వాసితులు వేములవాడ నంది కమాన్ దగ్గర మహాధర్నా చేపట్టారు. దీనికి నిర్వాసితులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరయ్యారు.

English summary

Bandi Sanjay and Revanth Reddy verbally attacked CM KCR as the police lathi-charged the Mid manair dam flood victims. KCR did not fulfill his promises to the residents, they said.