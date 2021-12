టీఆర్ఎస్ ను తరిమికొడదాం.! తీన్మార్ మల్లన్నలాంటి చేతులు ఏకం కావాలన్న బండి సంజయ్.!

Telangana

oi-Harikrishna

ఢిల్లీ/హైదరాబాద్ : తెలంగాణలో ప్రశ్నించే గొంతుక తీన్మార్ మల్లన్న అని, ప్రజల ఆధరాభిమానాలు చూరగొన్న వ్యక్తి అని, అలాంటి వ్యక్తి బీజేపీలో చేరడం సంతోషంగా ఉందని, హ్రుదయపూర్వకంగా బీజేపీలోకి స్వాగతం పలుకుతున్నానని, మల్లన్న నిఖార్సయిన తెలంగాణ వాది, ఉద్యమకారుడని తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు, ఎంపీ బండి సంజయ్ కుమార్ పేర్కొన్నారు.

రాజకీయ స్వార్థంతో మల్లన్న బీజేపీలో చేరడం లేదని, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం అవినీతి రహితంగా ఉంటూ పేదల కోసం పాలిస్తుంటే, తెలంగాణలో అందుకు భిన్నంగా అవినీతి, రాక్షస, కుటుంబం పాలన కొనసాగిస్తున్న చంద్రవేఖర్ రావు ప్రభుత్వంపై వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్న వ్యక్తి మల్లన్న అని బండి సంజయ్ తెలిపారు.

English summary

Bandi Sanjay said that the voice questioned in Telangana was Teenmar Mallanna, a man who had garnered public acclaim and that such a person was happy to join the BJP and was warmly welcomed into the BJP.