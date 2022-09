Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

సూపర్ స్టార్ కృష్ణ భార్య, మహేష్ బాబు తల్లి ఇందిరా దేవి ఈ రోజు తెల్లవారు జామున కన్నుమూశారు. దీంతో మహేష్ బాబు కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. ఇటీవలే మహేష్ బాబు సోదరుడు రమేష్ బాబు అనారోగ్యంతో మృతి చెందిన ఘటన చోటుచేసుకోగా తాజాగా మహేష్ బాబు తల్లి ఇందిరా దేవి కూడా మృతి చెందడం ఆ కుటుంబాన్ని తీవ్ర విషాదం లో ముంచేసింది. మరోవైపు సూపర్ స్టార్ కృష్ణ భార్య, మహేష్ బాబు తల్లి ఇందిరా దేవి మృతి పట్ల సినీ రాజకీయ ప్రముఖులు తమ సంతాపాన్ని తెలియజేస్తున్నారు.

English summary

Chandrababu, Chiranjeevi, Pawan Kalyan, Bandi Sanjay along with many political and film celebrities have expressed their condolences on the death of Superstar Krishna's wife and Mahesh Babu's mother Indira Devi.