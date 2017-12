Telangana

Garrapalli Rajashekhar

It is said that manatelugumatrubhasha trending in twitter now. ప్రపంచ తెలుగు సభల నిర్వహిస్తున్న నేపథ్యంలో #మనమాతృభాషతెలుగు అనే హ్యాష్‌ట్యాగ్‌.. ట్విట్టర్‌లో ట్రెండింగ్ అవుతుండటం గమనార్హం. హైదరాబాద్‌లోని ఎల్బీ స్టేడియం వేదికగా ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు 2017 ప్రారంభ వేడుకలు శుక్రవారం సాయంత్రం 5గంటలకు వైభవంగా ప్రారంభంకానున్న విషయం తెలిసిందే.