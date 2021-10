ఏకపక్షంగా కాల్పులు, బూటకపు ఎన్ కౌంటర్; అక్టోబర్ 27న బంద్ కు పిలుపు: మావోయిస్ట్ పార్టీ లేఖ !!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ములుగు జిల్లా వాజేడు మండలం టేకులగూడెం అటవీ ప్రాంతంలో మావోయిస్టులకు పోలీసులకు మధ్య జరిగిన కాల్పుల్లో ముగ్గురు మావోయిస్టులు మృతి చెందారు. ఘటనా స్థలంలో ఏకే-47తో పాటుగా పేలుడు పదార్థాలను భద్రతా బలగాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. తెలంగాణ చత్తీస్గడ్ సరిహద్దులో ములుగు జిల్లాలో జరిగిన ఎదురుకాల్పులను ములుగు జిల్లా ఎస్పీ సంగ్రామ్ పాటిల్ ధ్రువీకరించారు. అయితే తాజా ఎన్కౌంటర్ పై మావోయిస్టు పార్టీ అధికార ప్రతినిధి జగన్ పేరుతో మావోయిస్టు పార్టీ లేఖను విడుదల చేసింది.

English summary

Maoist party Telangana Committee spokesperson Jagan said in a letter that the fake encounter took place in the Tekulagudem forest area of Mulugu district. The bandh was called on October 27.