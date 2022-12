తనతో ఘర్షణకు దిగారన్న కక్షతో బెంజ్ కారుతో బైక్ ఢీ: మహిళ మృతి!!

Telangana

హైదరాబాద్ నగరంలో దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. కారు రోడ్డు పై వెళ్తుండగా పక్క నుంచి బైక్ లపై వెళుతున్న వాహనదారులపై బురద నీళ్ళు పడటంతో భార్యాభర్తలు, వారి బంధువులు సదరు కారును ఆపి, కారు నడుపుతున్న వ్యక్తితో గొడవకు దిగారు. దీంతో చిన్నపాటి ఘర్షణ చోటు చేసుకుంది. ఇక ఆ కక్ష మనసులో పెట్టుకుని ఉద్దేశపూర్వకంగా బైక్ పై వెళ్తున్న సదరు భార్యాభర్తలను బెంజ్ కార్ తో గుద్దిన ఘటన హైదరాబాద్ నగరంలో చోటు చేసుకుంది.

A family got into a fight with a man who caused drain water to fall on them while driving a benz car while going on the road. A woman died when he hit their bike with his Benz car after arguing with him.