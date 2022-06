ఎంఐఎం నేతలు రేపులు చేస్తుంటే టీఆర్ఎస్ నేతలు హత్యలు చేస్తున్నారు.!బండి సంజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.!

Telangana

హైదరాబాద్ : జూబ్లిహిల్స్ మైనర్ బాలికపై అత్యాచారం కేసును పోలీసులు పూర్తిగా నీరుగార్చారని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు, ఎంపీ బండి సంజయ్ కుమార్ మండిపడ్డారు. అత్యాచారం కేసుకు సంబంధించిన ఆధారాలన్నీ గల్లంతు చేసిన తరువాతే ఎమ్మెల్యే కొడుకుపై కేసు నమోదు చేశారని తీవ్ర విమర్శలు చేసారు. అత్యాచారం జరిగిన ఘటన రోజు నుండి కేసు నమోదు చేయడంలో పోలీసులు కావాలనే జాప్యం చేశారని బండి సంజయ్ మండిపడ్డారు. కేసును తప్పు దోవ పట్టించేందుకు, ఈ కేసులో హిందువు ఉన్నట్లు చిత్రీకరించేందుకు మొదటి ఎఫ్ఐఆర్ లో సూరజ్ అనే పేరు నమోదు చేశారన్నారు బీజేపి ఛీఫ్.

BJP state president and MP Bandi Sanjay Kumar was angry that the police had completely neglected the rape case of a Jubilee Hills minor girl. It has been strongly criticized that the case was registered against the MLA's son only after all the evidence related to the rape case was falsified.