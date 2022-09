బండి సంజయ్ తుపాకి రాముడు.. కూట్లో రాయి తియ్యలేని దద్దమ్మ: మంత్రి ఎర్రబెల్లి నిప్పులు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు కేంద్రంలోని అధికార బీజేపీ పై నిప్పులు చెరిగారు. తెలంగాణకు మీరు మేలు చేసే ఒక్క పని చేసినా సలాం చేస్తామని మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ కంటే మెరుగైన పథకాలు బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల్లో చూపిస్తే బిజెపి నేతలకు గులాం చేస్తామని ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు తెలిపారు. బీజేపీ ఎంపీలు చేతకాని దద్దమ్మలు అని మండిపడిన ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు, బండి సంజయ్ ని సైతం టార్గెట్ చేసి తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

Telangana Minister Errabelli Dayakar Rao took fire at the ruling BJP at the Center on BJP state president Bandi Sanjay. If better schemes than Telangana are shown in BJP-ruled states, they will salute.