వరంగల్ ఎనుమాముల పోలీస్ స్టేషన్ ప్రారంభించిన మంత్రి ఎర్రబెల్లి.. ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో నూతనంగా ఏర్పాటుచేసిన ఎనుమాముల పోలీస్ స్టేషన్ ను రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు నేడు ప్రారంభించారు. మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు తోపాటు పోలీస్ స్టేషన్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో ముఖ్యఅతిథిగా రాష్ట్ర స్త్రీ శిశు సంక్షేమ, గిరిజన శాఖ మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్, వరంగల్ పోలీస్ కమిషనర్ రంగనాథ్, స్థానిక శాసనసభ్యులు ఆరూరి రమేష్, పార్లమెంటు సభ్యులు, ఇతర ప్రజా ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు.

English summary

Minister Errabelli Dayakar Rao, who inaugurated the Warangal Enumamula Police Station, said that the conditions of the police stations in the past govts and the conditions of the police stations now have changed a lot in the state of Telangana.