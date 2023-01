ఆ 20మంది ఎమ్మెల్యేలను మారిస్తే 100 సీట్లు గ్యారెంటీ.. మంత్రి ఎర్రబెల్లి సంచలనం

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు బీఆర్ఎస్ ఆవిర్భావ సభ రేపు జరగనున్న నేపథ్యంలో నేడు మహబూబాబాద్ జిల్లాలో నిర్వహించిన సన్నాహక సమావేశంలో సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. మహబూబాబాద్ జిల్లా నర్సింహులపేట మండల కేంద్రంలో నిర్వహించిన బిఆర్ఎస్ ఆవిర్భావ సభకు సంబంధించి సన్నాహక సమావేశంలో మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు దుమారంగా మారాయి. బీఆర్ఎస్ పార్టీలో సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలకు సీట్లు పక్కా అని తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ చెబుతున్నప్పటికీ, మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు మాత్రం తాజాగా చేసిన వ్యాఖ్యలు రాష్ట్ర రాజకీయ వర్గాల దృష్టిని ఒకసారిగా ఆకర్షించాయి.

English summary

Minister Errabelli Dayakar Rao made a sensational comment saying that 100 seats would be guaranteed if those 20 MLAs who were against the people in the BRS party were changed.