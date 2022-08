Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో టీఆర్ఎస్ పార్టీకి మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు సోదరుడు ఎర్రబెల్లి ప్రదీప్ రావు రాజీనామా చేయడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు సోదరుడు ఎర్రబెల్లి ప్రదీప్ రావు టిఆర్ఎస్ పార్టీకి రాజీనామా చేసి బిజెపి తీర్థం పుచ్చుకోవడానికి రెడీ అయ్యారు. ఈ క్రమంలో రాజకీయంగా రచ్చ కొనసాగుతుంది. వరంగల్ తూర్పు నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే నన్నపనేని నరేందర్ తన పుట్టిన రోజు సందర్భంగా ఎర్రబెల్లి ప్రదీప్ రావును టార్గెట్ చేసి, చేసిన వ్యాఖ్యలతో, తాజాగా పార్టీకి రాజీనామా చేసిన ఎర్రబెల్లి ప్రదీప్ రావు నన్నపనేని నరేందర్ కు సవాల్ విసిరారు. దీంతో సవాళ్లు ప్రతిసవాళ్లతో వరంగల్ టిఆర్ఎస్ రాజకీయం రసవత్తరంగా మారింది.

English summary

Minister Errabelli Dayakar rao silent strategy on brother Errabelli Pradeep Rao's joining BJP.. The discussion that errabelli knows everything on his brother's joining in bjp has become a hot topic in Warangal East.