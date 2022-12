కాంగ్రెస్ ఖాళీ.. బిజెపి డీలా.. బిఆర్ఎస్ తోనే భరోసా!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖాళీ అవుతుందని, బిజెపి డీలా పడుతుందని, బీఆర్ఎస్ భరోసాతో తెలంగాణ ప్రజానీకం సంతోషంగా ఉందని పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు పేర్కొన్నారు. పాలకుర్తి నియోజకవర్గం మాటేడు గ్రామంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరడంతో కాంగ్రెస్ తుడిచిపెట్టుకుపోయిందని, బిజెపి విలవిలలాడుతోంది అని మంత్రి ఎర్రబెల్లి పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ తుడిచిపెట్టుకు పోయిందని, భవిష్యత్తు భారత రాష్ట్ర సమితి దేనని పేర్కొన్న మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు టిఆర్ఎస్ పార్టీ తీర్థం పుచ్చుకోవడానికి వచ్చిన కాంగ్రెస్, బిజెపి కార్యకర్తలకు నాయకులకు కండువాలు కప్పి స్వాగతం పలికారు.

English summary

Telangana Minister Errabelli Dayakar Rao stated that the Congress is empty in Telangana, BJP has fallen and BRS is the only one that is safe. That is why Congress and BJP leaders are looking towards BRS.