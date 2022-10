దద్దమ్మ.. సన్నాసి బండి సంజయ్.. నోరు అదుపులో పెట్టుకో: మునుగోడులో మంత్రి ఎర్రబెల్లి వార్నింగ్

Telangana

మునుగోడు ఉప ఎన్నికల్లో ప్రచారం సాగిస్తున్న పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ ను టార్గెట్ చేశారు. బండి సంజయ్ మునుగోడులో ప్రచారంలో అవాకులు చెవాకులు పేలుతున్నారని, నోరు అదుపులో పెట్టుకోవాలని హెచ్చరించారు. బండి సంజయ్ ఓ దద్దమ్మ, సన్నాసి అంటూ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు నిప్పులు చెరిగారు.

In Munugode campaign, Minister Errabelli has been targeting BJP and criticizing Bandi Sanjay. Minister Errabelli Dayakar Rao warned that bandi sanjay should keep his mouth under control and be careful while talking about KCR.