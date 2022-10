మునుగోడు ప్రచారంలో మంత్రి ఎర్రబెల్లి తెలివి.. ఫోటో ఫ్రేములతో వినూత్నంగా మనవి!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడులో ఉప ఎన్నికల రాజకీయం రసవత్తరంగా సాగుతోంది. అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీలకు మునుగోడు ఉప ఎన్నికలు కీలకం కావడంతో మునుగోడు ఉప ఎన్నికల ప్రచారానికి బరిలోకి దిగిన రాజకీయ పార్టీల నేతలు ఓటర్ల మనసు గెలుచుకునేందుకు రకరకాలుగా ప్రయత్నాలు సాగిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా అధికార పార్టీకి చెందిన మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు మునుగోడులో మకాం వేసి ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహిస్తున్న తీరు ఆసక్తికరంగా మారింది.

English summary

Minister Errabelli who is campaigning for the munugode by election in Chandur Municipality goes to the voters and takes photos with them, frames the photos and sends them to their homes. errabelli appeal to voters innovatively with photo frames..