తెలంగాణాపై కేంద్రానిది వివక్ష; బండి సంజయ్ దమ్ముంటే ఆ పని చెయ్.. మంత్రి హరీష్ రావు సవాల్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని బిజెపి నేతలపై, బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ పై, కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ ప్రభుత్వం పై తెలంగాణ మంత్రి హరీష్ రావు నిప్పులు చెరుగుతున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం వివక్ష చూపుతోందని పదేపదే మంత్రి హరీష్ రావు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. శనివారం ఖమ్మం జిల్లాలో మంత్రి హరీష్ రావు రెండో రోజు పర్యటన నేపథ్యంలో ఆయన కేంద్రంలోని బీజేపీ సర్కారుపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.

English summary

Telangana Minister Harish Rao is setting fire to BJP leaders in Telangana, BJP state president Bandi Sanjay and the BJP government in power at the Center. Bandi Sanjay challenged not to do it the Million March in gully, but to do it in Delhi if he dared.