సోషల్ మీడియాలో రిక్వెస్ట్ పెడితే .. మీ కాలనీకే కంటి వెలుగు; మేడిన్ తెలంగాణా అద్దాలు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

అంధత్వ రహిత తెలంగాణే లక్ష్యంగా ప్రజల ఆరోగ్య సంరక్షణకు అత్యంత ప్రాధాన్యతనిస్తూ, తెలంగాణ ప్రజల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెండో విడత కంటి వెలుగు కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టింది. తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ నిన్న ఖమ్మం టిఆర్ఎస్ ఆవిర్భావ సభ వేదికగా కంటి వెలుగు కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించి, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రజల కంటి ఆరోగ్యం కోసం వందరోజుల పాటు కంటి వెలుగు శిబిరాలను నిర్వహిస్తామని స్పష్టం చేశారు.

కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ ఆవిర్భావసభలో కనిపించని ప్రకాష్ రాజ్, కుమారస్వామి.. ఆసక్తికర చర్చ

English summary

Minister Harish Rao says that kanti velugu teams will come to your colony if you posted in social media too, Made in Telangana glasses are being given this time, and the kanti velugu program has many special features.