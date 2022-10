Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉపఎన్నిక నేపథ్యంలో కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి ని టార్గెట్ చేసిన మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. పూటకో మాట మార్చటం కోమటిరెడ్డి బ్రదర్స్ నైజమని పేర్కొన్న మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి, కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి బిజెపికి అమ్ముడు పోయిన వ్యవహారాన్ని ఎన్నికల సంఘం దృష్టికి తీసుకువెళతామని పేర్కొన్నారు.

మునుగోడులో మొనగాడు ఎవరో? తేల్చేది ఆ సామాజిక వర్గాల ఓటర్లే; అందరి ఫోకస్ వాళ్ళపైనే!!

English summary

Minister Jagadish Reddy, who made comments that Rajgopal Reddy is a thief who confessed himself to have done quid pro quo, said that they will go to the EC with those videos.