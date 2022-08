మునుగోడులో గెలిచిన తర్వాతే నిధులు.. మంత్రి జగదీశ్ రెడ్డి షాకింగ్ న్యూస్ చెప్పారే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యేగా రాజీనామా చేయడంతో మునుగోడులో ఉప ఎన్నిక అనివార్యంగా మారింది. మునుగోడు ఉపఎన్నిక అన్ని ప్రధాన పార్టీలకు కీలకం కావడంతో బిజెపి, కాంగ్రెస్, టిఆర్ఎస్ పార్టీలు వ్యూహాత్మకంగా మునుగోడులో పావులు కదుపుతూ ముందుకు సాగుతున్నాయి. ఇక కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి రాజీనామాతో మునుగోడులో ఇంతకాలం కుంటుపడిన అభివృద్ధి తిరిగి కొనసాగుతుందని అంతా భావించారు. సీఎం కేసీఆర్ మునుగోడును హుజురాబాద్ తరహాలో అభివృద్ధి చేస్తారని అటు ప్రజల్లో సైతం ప్రధానంగా చర్చ జరుగుతోంది.

English summary

Minister Jagadish Reddy said Shocking News that funds will be given only after winning in Munugode. The minister met with Choutuppal leaders and shocked them by saying that funds will be sanctioned only after winning.