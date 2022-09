దమ్ముంటే రండి..తేల్చుకుందాం: ఆ బీజేపీ నేతలకు మంత్రి జగదీశ్ రెడ్డి వార్నింగ్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికార టీఆర్ఎస్ ప్రతిపక్ష బీజేపీ మధ్య ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం కొనసాగుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఇరువర్గాలు ఢీ అంటే ఢీ అంటూ రాజకీయాలను రసవత్తరంగా మారుస్తున్నారు. ఇక మునుగోడులో అయితే యుద్ధం పీక్స్ కు చేరుకుంది. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా అటువంటి ఘటన యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్ లో చోటు చేసుకుంది.

English summary

An altercation took place between the TRS BJP leaders at the foundation stone laying of a cooperative godown in Chautuppal of Yadadri Bhuvanagiri district. Minister Jagadish Reddy gave a warning to those BJP leaders.