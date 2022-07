బీజేపీ రియల్ అజెండా అదే.. తెలంగాణాకు వచ్చి నేర్చుకోండని పీఎం మోడీకి కేటీఆర్ లేఖ

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

బిజెపి జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాలు జూలై 2,3 తేదీలలో హైదరాబాద్ వేదికగా జరగనున్నాయి. ఇప్పటికే బిజెపి ప్రముఖులు, వివిధ రాష్ట్రాల మంత్రులు, కేంద్ర మంత్రులు హైదరాబాద్ బాట పట్టారు. బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా నిన్ననే రాష్ట్రానికి చేరుకొని సమావేశాల నిర్వహణలో బిజీ అయ్యారు. ఇక నేడు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాల్లో పాల్గొనేందుకు రానున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి మంత్రి కేటీఆర్ లేఖాస్త్రం సంధించారు. ఎప్పుడు బిజెపి అగ్రనాయకులు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వచ్చినా, వారికి అనేక ప్రశ్నలు సంధించి సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేసే మంత్రి కేటీఆర్, తాజాగా మోడీపైనా విమర్శనాస్త్రాలు ఎక్కుపెట్టారు.

Minister KTR's letter to PM Modi asking him to come to Telangana and learn. The minister KTR stated that the real agenda of your party meetings is hatred and said that everyone knows that the real ideology of BJP is division.