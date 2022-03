హైదరాబాద్ కంటోన్మెంట్ పై మంత్రి కేటీఆర్ సంచలనం.. నీళ్ళు, కరెంట్ కట్ చేస్తామని వార్నింగ్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలలో కేంద్రంలోని బిజెపి సర్కారు తీరుపై మంత్రి కేటీఆర్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అసెంబ్లీ వేదికగా కంటోన్మెంట్ పై తెలంగాణ మంత్రి కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

Minister KTR made sensational remarks on Hyderabad Cantonment. Strict measures will be taken if necessary for the people. Warning that water and current will be cut off to the cantonment.