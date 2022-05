మోడీ సర్కార్ పెట్రోల్ ధరల తగ్గింపు ఎలా ఉందంటే...ఆసక్తికర కథ చెప్పిన మంత్రి కేటీఆర్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

పెట్రోల్, డీజిల్ మరియు వంటగ్యాస్ ధరలు విపరీతంగా పెరిగిన నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ తీరుపై దేశవ్యాప్తంగా ప్రతిపక్ష పార్టీలు విమర్శలు గుప్పిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. తాజాగా కేంద్ర ప్రభుత్వం పెట్రోల్ పై ఎనిమిది రూపాయలు, డీజిల్ పై ఆరు రూపాయలు తగ్గిస్తూ నిర్ణయం తీసుకోవడం దేశవ్యాప్తంగా సామాన్య ప్రజలకు ఊరట నిచ్చింది. అయితే కేంద్రం విపరీతంగా ధరలను పెంచి కొద్దిగా తగ్గించిందని టీఆర్ఎస్ మంత్రులు, నేతలు విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు.

Minister KTR targeted the Center, told an interesting story about Modi govt attitude, and said that the Modi government is cheating with inflate and reduce fuel prices.