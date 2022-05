తనపై జరిగిన దాడి రేవంత్ రెడ్డి కుట్రే.. మంత్రి మల్లారెడ్డి సంచలన ఆరోపణలు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రెడ్ల సింహగర్జన బహిరంగసభలో మంత్రి మల్లారెడ్డి వ్యాఖ్యలపై నిరసన వ్యక్తం చేసిన నిరసనకారులు, ఆయన కాన్వాయ్ పై దాడి చేసిన విషయం తెలిసిందే. మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లా ఘట్ కేసర్ లో నిర్వహించిన రెడ్ల సింహగర్జన బహిరంగ సభలో మంత్రి మల్లారెడ్డి ప్రసంగిస్తున్న సమయంలో కొందరు ఆయన ప్రసంగాలను వ్యతిరేకిస్తూ నిరసన వ్యక్తం చేశారు.

English summary

Minister Mallareddy was attacked by protesters in reddy community simhagarjana meeting. Protesters attacked the minister's convoy. Mallareddy has made allegations that the attack on him was a Revanth Reddy conspiracy.