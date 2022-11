ఐటీ అధికారులతో అనవసరంగా గోక్కున్న మంత్రి మల్లారెడ్డి.. ఈడీకి ఆ లేఖతో మరింత ఇరుక్కుంటారా?

Telangana

తెలంగాణ మంత్రి మల్లారెడ్డి ఇంటిపై, కార్యాలయాలపై, కళాశాలలపై, ఆయన కుమారులు, కుమార్తె, బంధువుల ఇళ్ల పై ఐటీ అధికారులు దాడులు చేయడం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రకంపనలు సృష్టించిన విషయం తెలిసిందే. ఇక తాజాగా మంత్రి మల్లారెడ్డి ఆదాయపు పన్ను శాఖ అధికారుల తనిఖీలతో, ఆదాయపన్ను శాఖ అధికారుల మీద సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసి వారి పైన కేసులు పెట్టడం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. మంత్రి మల్లారెడ్డి ఐటీ దాడుల నేపథ్యంలో చేసిన ఓవరాక్షన్ ఆయనను మరింత పీకల్లోతు కష్టాల్లోకి నెడుతుందేమో అన్న అభిప్రాయం అందరిలోనూ వ్యక్తమవుతోంది.

The IT officials have written a letter to the ED against Minister Mallareddy for causing unnecessary allegations against the IT officials. If the ED enters the field, it will be discussed that Mallareddy companies will be more affected.