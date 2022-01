గిరిజనులపై బిజెపిది కపట ప్రేమ; బండి సంజయ్ కు మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ సవాల్

Telangana

బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ పై టిఆర్ఎస్ మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. బుధవారం నాడు 12 ఎస్టీ నియోజకవర్గాలపై సమీక్ష నిర్వహించిన బండి సంజయ్ గిరిజనుల నియోజకవర్గాలలో రానున్న ఎన్నికల్లో బిజెపి విజయం సాధించేలా ప్రణాళికలు రచించాలని సూచించారు. పోడు భూములకు పట్టాలు ఇస్తామని చెప్పి కెసిఆర్ పోడు రైతులను మోసం చేశారని, పోడు రైతుల పక్షాన బిజెపి పోరాటం చేస్తుందని బండి సంజయ్ పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలోని 19 ఎస్సీ నియోజకవర్గాలపై, 12 ఎస్టీ నియోజకవర్గాలపై ఫోకస్ చెయ్యాలన్న బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ పార్టీ శ్రేణులకు దిశానిర్దేశం చేశారు.

TRS minister Satyavathi Rathod will raise the flag against BJP state president Bandi Sanjay. The BJP claimed hypocritical love for the tribals. Satyavathi Rathod challenged the BJP to say what it has done for the tribals.